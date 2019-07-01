На Кипре разорвалась российская ракета, выпущенная Сирией

Сегодня на Северном Кипре упала российская ракета, выпущенная Сирией по Израилю. Фото: youtube.com

Сегодня на Северном Кипре упала российская ракета, выпущенная Сирией по Израилю. Фото: youtube.com

Сегодня ночью на северной части Кипра в воздухе взорвалась ракета. По предварительным данным, это С-200 российского производства, выпущенная Сирией для отражения атаки Израиля.

Ракета упала около часа ночи на территории ТРСК (непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра) возле села Ташкент, недалеко от последней разделенной столицы мира Никосии. В районе взрыва начался пожар, который продолжался более двух часов. Пострадавших нет, но жителей нескольких домов эвакуировали.

В интернете уже появились видео очевидцев взрыва и фотографии, на которых видны обломки ракеты с надписями на русском.

Ракета взорвалась, не долетев до земли, поэтому от нее не осталось воронки, а обломки разлетелись по большой площади.

Минувшей ночью сирийская система ПВО отражала израильскую атаку. В пригородах Дамаска погибли как минимум четыре человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у берегов Кипра найден затонувший древнеримский корабль.