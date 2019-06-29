Затонувший древнеримский корабль найден у берегов Кипра

Судя по всему, это было судно, которое перевозило амфоры с Сирии и Сицилии. Фото: Pixabay

Судя по всему, это было судно, которое перевозило амфоры с Сирии и Сицилии. Фото: Pixabay

Затонувшее судно с древнеримскими амфорами нашли у южного побережья острова Кипр в Средиземном море.

Стоит отметить, что обнаруженная находка римской эпохи стала первой в водах Кипра. Она была найдена дайверами-волонтерами из Археологического исследовательского центра Кипрского университета. Они обнаружили остатки кораблекрушения на дне моря возле поселка Протарас, который находится на юго-восточном побережье острова.

Судя по всему, это было судно, которое перевозило амфоры с Сирии и Сицилии, сообщил кипрский департамент древностей. Как стало известно, крушение произошло в середине четвертого века до нашей эры, что соответствует концу древнегреческой эпохи.

Подобные археологические исследования под водой проводятся впервые за счет полного финансирования кипрским правительством.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Кингисеппом археологи начинают раскопки времен Ивана Грозного. Участники экспедиции рассказывают, что на месте Михайловского погоста ранее были погребены более 30 родственников Пушкина. Однако в конце двадцатого века там посадили огороды.