Под Кингисеппом археологи начинают раскопки времен Ивана Грозного

Новый сезон археологических работ стартует у Ижорско-Лужской экспедиции.

Известно, что этим лето работы будут вестись на месте Михайловского погоста и Пятницкого монастыря на Ивангородской дороге. В этих местах был найден культурный слой XVI — XVII веков, а также фундамент храма конца XVI века.

Участники экспедиции рассказывают, что на месте Михайловского погоста ранее были погребены более 30 родственников Пушкина. Однако в конце двадцатого века там посадили огороды.

Всем желающим присоединиться к работе археологической экспедиции можно обратиться в официальную группу ВКонтакте и зарегистрироваться, как волонтер. По словам организаторов «есть несколько мест на срок с 15 июня по 15 июля».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с сегодняшнего дня россияне могут посещать Коста-Рику без визы.