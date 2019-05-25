С сегодняшнего дня россияне могут посещать Коста-Рику без визы

Для пресечения границы понадобится только заграничный паспорт. Фото: https://tcc.com.ua

Для пресечения границы понадобится только заграничный паспорт. Фото: https://tcc.com.ua

Жители России могут пребывать на территории Республики Коста-Рика без визы 90 дней.

Соответствующее соглашение было подписано Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым еще в прошлом году. Соглашение вступает в силу с 25 мая 2019 года.

Россияне смогут находиться в центральноамериканской республике в течение 90 дней без оформления визового документа. Об этом пишет ТАСС.

Для пресечения границы понадобится только заграничный паспорт.

В свою очередь граждане Коста-Рики с действительными общегражданскими паспортами также смогут пребывать на территории России 90 календарных дней.

Также с момента вступления в силу данного документа появится возможность иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Черногория открыта для россиян без визы на 90 дней.