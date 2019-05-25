С сегодняшнего дня россияне могут посещать Коста-Рику без визы

Для пресечения границы понадобится только заграничный паспорт. Фото: https://tcc.com.ua
Для пресечения границы понадобится только заграничный паспорт. Фото: https://tcc.com.ua

Жители России могут пребывать на территории Республики Коста-Рика без визы 90 дней.

Соответствующее соглашение было подписано Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым еще в прошлом году. Соглашение вступает в силу с 25 мая 2019 года.

Россияне смогут находиться в центральноамериканской республике в течение 90 дней без оформления визового документа. Об этом пишет ТАСС.

Для пресечения границы понадобится только заграничный паспорт.

В свою очередь граждане Коста-Рики с действительными общегражданскими паспортами также смогут пребывать на территории России 90 календарных дней.

Также с момента вступления в силу данного документа появится возможность иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Черногория открыта для россиян без визы на 90 дней.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
безвизовый режим Коста-Рика россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Фельдшера скорой помощи госпитализировали после аварии с иномаркой
Утром на Приморском шоссе сгорел автобус, перевозивший людей
Между Косыгина и КАД загорелся пост ГАИ
Герман Греф вновь стал главой Сбербанка
В России спустили на воду первый круизный лайнер
С сегодняшнего дня россияне могут посещать Коста-Рику без визы
В БКЗ “Октябрьский” группа «Би-2» представила новую пластинку, ...