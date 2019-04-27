Черногория открыта для россиян без визы на 90 дней

На курорте можно отдыхать почти три месяца без визы. Фото: pixabay

На курорте можно отдыхать почти три месяца без визы. Фото: pixabay

Россияне смогут пребывать на отдыхе в Черногорских курортах без визовых документов до 90 дней с 15 апреля по 31 октября.

«Таким образом, в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта», — сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Решение о кратком безвизовом режиме приняли в правительстве Черногории.

Также в сообщении МИДа РФ говорится о том, что люди, прибывающие в Черногорию по работе или для получения образования, обязаны получать соответствующую визу.

Напомним, с 25 мая в силу вступает соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз для пребывания до 90 дней.

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