Попытка изнасилования обернулась уголовным делом

"Только "да" значит "да" — парням стоит это запомнить, чтобы не нарваться на неприятности. Фото: pixabay.com

"Только "да" значит "да" — парням стоит это запомнить, чтобы не нарваться на неприятности. Фото: pixabay.com

Сегодня в Красногвардейском районе задержан мужчина 1996 года рождения за попытку изнасилования.

Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Следователи установили, что ночью 11 апреля в квартире одного из домов по Хасанской ул. подозреваемый попытался изнасиловать женщину 1997 года рождения с применением физической силы, угрожая ножом. Однако, девушка активно сопротивлялась и сумела отбиться от насильника.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти вынесли приговор несовершеннолетнему за изнасилование 11-летнего мальчика.