На Партизана Германа пожар пришел с соседского балкона

Пожар на Партизана Германа, 26, к. 1. Фото: скриншот с видео в группе "ДТП и ЧП в СПб"

Пожар на Партизана Германа, 26, к. 1. Фото: скриншот с видео в группе "ДТП и ЧП в СПб"

Сегодня днем в доме 26/1 по ул. Партизана Германа загорелся балкон на 8 этаже. Позже пламя перекинулось на балкон 9 этажа, а с него — на комнату.

Видео с пожара в Красносельском районе очевидцы опубликовали в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В 13:56 сигнал поступил в дежурную службу. На 9 этаже от пламени, проникшего с балкона, занялась обстановка, и в итоге выгорела 10-метровая комната.

Три пожарных расчета потушили пожар к половине третьего дня. С верхних этажей здания эвакуировали нескольких человек, пострадавших нет.

В комментариях граждане сетуют на длительное тушение и жалуются на то, что теперь водой залиты все помещения с 1 по 9 этаж.

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