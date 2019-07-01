В Петербурге июль может быть дождливее обычного

В начале июля будет дождливо и прохладно. Фото: pixabay.com

В начале июля будет дождливо и прохладно. Фото: pixabay.com

Петербургский Гидрометцентр в этом году ожидает выпадения до 120% от июльской нормы осадков.

Сильные дожди пройдут в городе в первых числах днях июля, при этом сильной жары не ожидается, но температура будет на 1-2 градуса выше нормы, сообщила глава группы долгосрочных прогнозов Наталья Миронова.

Месячная норма осадков в Петербурге для июля — 79 мм, а средняя температура — 17,7 градуса.

В первой декаде июля в город придет циклон, и похолодание может быть существенным, зато вторая половина месяца обещает быть намного теплее, но все же не так жарко, как в начале июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что весной Гидрометцентр пророчил нам жаркое сухое лето.