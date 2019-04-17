В Гидрометцентре России рассказали, каким окажется лето

Апрель в Центральной России выдается необычно сухим.
Синоптики ждут теплое лето с температурой в рамках и выше нормы, сообщил научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в среду 17 апреля.
Фильфанд считает, что конец апреля в Центральной России будет сухим — в Москве за половину месяца выпало только 20% от нормы осадков.
Прогноз на Санкт-Петербург Вильфанд не уточнил, однако дождей в апреле в Северной столице действительно было немного.
Прошлое лето в Санкт-Петербурге выдался жарким — три недели из четырех в июне температура держалась выше отметки в 20 градусов и доходила до 28 градусов. В июле жара усилилась — на два дня в середине месяца установилось 31 градус тепла. Начало августа тоже отметилось высокими температурами.
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