10 способов провести майские праздники-2019 в Петербурге

В 2019 году майские выходные будут особенно долгими. Петербуржцы будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая — целых девять дней.

Музеи и выставки

Если давно не хватало времени, чтобы посетить последние выставки и любимые музеи Петербурга, то сейчас оно настало. По большей части музеи Петербурга будут работать все выходные. Но стоит учесть, что День Победы — выходной для Кунсткамеры и Эрмитажа. В городе на Неве больше 200 музеев – культурной программы хватит на все девять дней майского отдыха. Расписание работы музеев и выставок можно узнать на сайтах городских афиш.

Фестиваль «Праздник Жизни»

«Открытый Самоорганизующийся Свободный Фестиваль» – так описывают мероприятие, которое пройдет с 1 по 13 мая в Ленинградской области, сами организаторы. На фестивале выступают самобытные музыканты, работают ярмарки, кухни, галереи, читаются видеолекции и даже есть бани. Проект некоммерческий, тематика свободная, поучаствовать может каждый.

Мосты

Хотя для сезона белых ночей еще рано, но погулять по ночной Северной столице и посмотреть на разводку мостов – многого стоит. Наблюдать, как разводятся мосты, можно с набережной. Можно с воды – цены на экскурсии по рекам и каналам начинаются от 200 рублей.

Городской праздник корюшки

Рыба корюшка, знаменитая своим огуречным запахом, является одним из исторических символов Петербурга. Фиесты, посвященные ей, устраивал сам Петр 1. В современной трактовке праздник проводится с 2002 года. Ежегодно его посещают 50-80 тыс. зрителей. В этом году событие пройдет 11 и 12 мая в Ленэкспо.

Бары

Майские ночи – отличное время, чтобы устроить прогулки по петербургским барам и пабам. Их в Петербурге, по некоторым подсчетам, порядка 532. Есть заведения разной тематики – одни пивные, другие танцевальные, а в третьих можно послушать джаз. Самые известные барные улицы Петербурга – Рубинштейна, Думская, Некрасова, Жуковского, Ломоносова.

Фестиваль Ледоколов

Он состоится 4-5 мая в акватории Большой Невы. В 2019 году праздник проводится уже в шестой раз. Гостей ждут выставки, развлекательные зоны, культурно-просветительская программа, концерты и кинопоказы. Участие в фестивале примут судостроительные заводы, профильные музеи и библиотеки, представители арктических регионов и общественных организаций.

День Победы

В Петербурге День Победы традиционно празднуется с размахом. 9 мая жители и гости Северной столицы могут побывать на Параде военных кораблей и на Параде Победы, принять участие в движении Бессмертного Полка, спеть в ходе акции «Народный хор Победы», увидеть праздничный салют. Самые массовые площадки на День Победы-2019 в Северной столице – Дворцовая площадь и Петропавловская крепость.

Кино

Если вдруг не повезет с погодой, поход в кинотеатр может стать отличным способом провести время. К тому же на майские праздники запланирована масса премьер, и показ фильмов по большей части, конечно, военной тематики. Например, комедия «Спасибо деду за Победу», драма «Война Анны», военные драмы «Коридор бессмертия» и «На Париж». Кроме того будут показывать анимации — например, «Букашки» и ужасы – например, «Дитя тьмы».

Театр

Можно вспомнить, что 2019 год объявлен Годом театра – и сходить на спектакль. В Северной столице больше 100 театров. От классических — оперы и балета, музыкальных и кукольных — до нестандартных. Например, театр движения «Люди дождя» или клоун-мим-театр «Мимигранты». В девятидневные майские праздники зрителей ждет не одна премьера.

За город

Девять дней выходных – замечательный повод выбраться за пределы Петербурга. Для кого-то – на шашлыки и покупаться, для кого-то – открыть дачный сезон в пригороде, а для кого-то — отправиться в другой город или даже страну. Кстати, на 1 и 9 мая РЖД делает билеты на Сапсан в среднем на 400 рублей дешевле, чем обычно. А средняя температура, по прогнозам синоптикам, поднимется до +14 градусов, что благоприятствует отдыху на природе.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцам ждать от погоды и города в майские праздники-2019.