Девять дней майского отдыха: что ждать петербуржцам от погоды и города

Уже в мае петербуржцы отдохнут с размахом – ведь выходных будет целых девять. Чтобы не упустить эти каникулы, нужно понять, чего ожидать от погоды и выбрать, где провести отдых — в городе, на природе или в путешествии.

В мае 2019 году, согласно данным Минтруда, людей ждут масштабные выходные – это 1, 2, 3, 4, 5 мая, а также 9, 10, 11 и 12 – то есть целых девять дней. Так получилось благодаря переносу выходных с января и с 23 февраля.

Что будет в городе

Традиционно в Петербурге, в честь Дня Труда и Дня Победы ожидается немало мероприятий. Большая их часть запланирована непосредственно на праздники. Так, 1 мая на Невском проспекте состоится традиционная Первомайская демонстрация, посвященная Празднику Весны и Труда. В ней могут принять участие все желающие. А в пространстве FREEDOM пройдёт первый ретро-фестиваль «Ленинград-фест». В программе концерты, ретро-базар, фудкорт, парад фильмов и мультфильмов атмосферы 60-х, 70-х и 80-х годов.

В День Победы жителей и гостей Петербурга, конечно, ждет Парад Победы на Дворцовой площади — он начнется в 10 утра. Также состоятся шествие Бессмертного полка, концерты и салют. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте piterzavtra.ru. Все выходные дни в Петербурге будет проходить множество экскурсий, выставок, концертов, фестивалей – программы также можно найти на сайтах-афишах.

Шашлычный вопрос

Для тех, кто любит майские праздники за шашлыки, напоминание: за разведение огня в неположенных местах грозит штраф до 5000 рублей. Пока «положенных» мест для приготовления шашлыков в Петербурге нет — они за чертой города. Например, неподалеку от Петербурга есть объекты, где разводить огонь и готовить шашлыки можно – это Коркинское, Изумрудное, Щучье, Длинное и Медное озера, побережье Финского залива (Сестрорецк).

Прогноз на путешествия

Некоторые эксперты считают, что девятидневные выходные подтолкнут людей на длительную поездку . Так представитель туристической фирмы «Интурист» говорит, что путевки будут брать чаще. А вот представитель турфирмы «Пилигрим» говорит, что путевки вряд ли станут брать чаще даже из-за мини-каникул. Уже три года, по словам специалиста, активность людей снижается. Больше всего петербуржцы будут брать автобусные туры куда-то недалеко – в Карелию или страны Прибалтики.

Погода на майские

Что касается погоды, пока однозначно нельзя сказать, какая она будет. Однако сейчас синоптики делают не особо радостные прогнозы. Так, по данным портала accuweather.com, с 1 по 12 мая 2019 года погода преимущественно будет облачной. Целый день будет солнечно только 3 и 4 мая, а 7-го возможен дождь. Средняя температура составит в эти дни +14 градусов.

Напомним, что в 2018 году Петербург в честь майских праздников отдыхал всего пять дней – 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая. О том, как в майские праздники-2019 будет работать транспорт, станет известно позже.