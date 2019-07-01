Путинский термос пошел в народ

Уже на прямой линии Путин сидел с термокружкой, копии которой стали хитом продаж на "Таобао". Фото: kremlin.ru

Уже на прямой линии Путин сидел с термокружкой, копии которой стали хитом продаж на "Таобао". Фото: kremlin.ru

Копии белой термокружки, с которой последнее время часто появлялся на людях президент РФ, как горячие пирожки, расхватывают на китайской платформе Taobao.

Белый термос с золотым двуглавым орлом пользуется большим спросом на Taobao, пишет китайский таблоид Global Times. Путин пришел с таким в прошлую пятницу на ужин с мировыми лидерами, который проходил в рамках саммита G20 в Японии. Кадры, как Путин чокается этим термосом с президентом США Дональдом Трампом, у которого был в руках бокал вина, обошли весь мир и активно обсуждались в интернете.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал РИА «Новости», что президент пьет из этой термокружки чай и постоянно носит ее с собой.

Когда стало понятно, что копия путинского термоса становится хитом, сотни интернет-магазинов на Taobao стали собирать на предзаказы на такие термосы с обещанием поставить их через 2 недели.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20