Путинский термос пошел в народ

Копии белой термокружки, с которой последнее время часто появлялся на людях президент РФ, как горячие пирожки, расхватывают на китайской платформе Taobao.
Белый термос с золотым двуглавым орлом пользуется большим спросом на Taobao, пишет китайский таблоид Global Times. Путин пришел с таким в прошлую пятницу на ужин с мировыми лидерами, который проходил в рамках саммита G20 в Японии. Кадры, как Путин чокается этим термосом с президентом США Дональдом Трампом, у которого был в руках бокал вина, обошли весь мир и активно обсуждались в интернете.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал РИА «Новости», что президент пьет из этой термокружки чай и постоянно носит ее с собой.
Когда стало понятно, что копия путинского термоса становится хитом, сотни интернет-магазинов на Taobao стали собирать на предзаказы на такие термосы с обещанием поставить их через 2 недели.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20