Путин пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20

Президент Российской Федерации Владимир Путин на ужин в честь глав государств «большой двдцатки» в рамках саммита пршел с белым термосом.

На кадрах с ужина видно, как Путин чокается в президентом США Дональдом Трапом. При этом, в руках у российского лидера белый термос, а у Трампа — бокал с вином.

В меню торжественного ужина входил алкоголь: всем лидерам стран наливали шампанское и вино, передает издание РБК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин постоянно пьет чай из указанного термоса, поэтому он и пришел с ним.

Саммит проходит в городе Осака в Японии. На ужине гостям было предложено множество изысканных блюд, среди которых террин из морского окуня, съедобные цветы, ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини и многое другое.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин пригласил Трампа на праздник 75-летия Победы.