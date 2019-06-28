Путин пригласил Трампа на праздник 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в рамках саммита G20.

В ходе беседы Путин предложил президенту США посетить празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Празднование будет проходить в Москве, передает РИА Новости.

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Трамп позитивно отреагировал на данное предложение.

По словам Ушакова, при этом, между главами государств завязался разговор на тему того, какая страна, кто и сколько потеряла в военное время, чья роль была решающей. Дональд Трамп отметил вклад советского народа в победу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили мировую политику в рамках саммита «большой двадцатки», который проходил в японском городе Осака. Встреча длилась почти полтора часа.