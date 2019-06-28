Трамп и Путин обсудили мировую политику

Путин и Трамп дружелюбно пообщались в кругу родственников и починенных. Фото: wikimedia.org

Путин и Трамп дружелюбно пообщались в кругу родственников и починенных. Фото: wikimedia.org

Завершилась встреча президентов России и США в японской Осаке, где сегодня начался саммит стран «Большой двадцатки». Она продлилась 1 час 20 минут.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, говорится в сообщении Белого дома.

Лидеры двух стран пришли к выводу, что улучшение отношений в интересах не только России и США, но и всего мира. Обе стороны готовы продолжать переговоры о модели контроля над вооружениями, которая должна включать и Китай.

В беседе глав государств участвовали дочь Трампа Иванка с мужем-бизнесменом Джаредом Кушнером, госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава американского Минфина Стив Мнучин. С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава Минфина Антон Силуанов и министр иностранных дел Сергей Лавров.

На встрече Трампа спросили, не хочет ли он попросить Россию не вмешиваться в американские выборы, и Трамп тут же сказал: «Не вмешивайтесь в наши выборы», что было воспринято присутствующими с улыбкой.

Путин и Трамп прошлый раз встречались год назад в Хельсинки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20