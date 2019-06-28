Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20

Два дня президент России проведет в Японии на саммите лидеров «Большой двадцатки».

За это время Владимир Путин проведет девять встреч с лидерами разных стран и расширенные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, примет участие в заседании лидеров стран БРИКС. Встреча с президентом США Дональдом Трампом назначена сегодня на 8 утра по Московскому времени.

Помимо Трампа Путин встретится с главами Китая, Великобритании, Франции, ФРГ, Египта, Индии, ЮАР и Турции.

На первом заседании саммита Путин, как и планировал, вступился за Всемирную торговую организацию. О намерении президента заявить о недопустимости попыток разрушить ВТО накануне саммита рассказал его помощник Юрий Ушаков. Также Путин призвал ликвидировать напряженность в Сирии, призвал страны БРИКС добиваться реформы МВФ и активнее использовать расчеты в национальных валютах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп и Путин встретятся на саммите G20 в Японии