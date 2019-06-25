Трамп и Путин встретятся на саммите G20 в Японии

В американском Белом доме подтвердили, что президент США встретится с президентом России на саммите «большой двадцатки» в японской Осаке, который состоится 28-29 июня.

Дональд Трамп обсудит с Владимиром Путиным вопросы региональной безопасности, в частности, ситуацию с Ираном и Украиной. Кроме того, стороны могут затронуть темы улучшения отношений между двумя странами, вооружения и положения дел в Венесуэле.

Помимо российского президента Трамп на второй день саммита намеревается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Смогут ли Китай и США урегулировать торговые отношения, является одной из ключевых интриг саммита.