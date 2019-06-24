Трамп распорядился ввести санкции против лидера Ирана

Санкции, направленные на офис верховного лидера, перекроют аятолле Али Хаменеи доступ к миллиардам долларов, сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.

Под новый пакет жестких санкций Соединенные Штаты попали командующие пяти военно-морских округов Ирана. Готовятся меры против главы МИД Ирана.

Отношения двух стран в последнее время обострились. Иран на днях сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk. По утверждению Ирана, он нарушил воздушное пространство страны, однако США это отрицают. Америка, в свою очередь, обвиняет Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе, с чем Иран категорически не согласен.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп отменил удар по Ирану в последний момент. Позже президент США пояснил, что отказ бомбить Иран был продиктован его гуманизмом, а не отсутствием решимости: Трамп утверждал, что не отменил удар, а приостановил из-за предполагаемой гибели 150 человек. Однако он не стал отрицать, что Америке сейчас не до развязывания войн.