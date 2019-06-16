США обвиняют Тегеран в нападении на танкеры в Оманском заливе

На взорванном танкере были россияне. Фото:YouTube
На взорванном танкере были россияне. Фото:YouTube

Пентагон утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) убирал улики нападения.

Американские военные обнародовали видео, в котором якобы демонстрируется, что КСИР Ирана удаляет неразорвавшуюся мину из одного из подорванных танкеров. По мнению США, это доказывает причастность Ирана к нападению на суда.

Примечательно, что владельцы кораблей из Норвегии и Японии пока не дали объяснения тому, кто или что нанесло ущерб судам. Но японские судовладельцы заявили, что экипаж видел «летающие объекты» перед взрывом, предполагая, что корабль не был поврежден минами.

Взрывы на двух танкерах, следовавших по Оманском заливу, произошли 13 июня. Один из танкеров затонул. Как ранее сообщала Gazeta.SPb, на борту загоревшегося танкера Front Altair находились 11 россиян, 11 филиппинцев, а также один гражданин Грузии. Весь экипаж был эвакуирован.

Иран уже категорически отверг в причастность к инциденту с иностранными судами.

Front Altair взрыв иран США танкер
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