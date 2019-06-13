На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян

11 россиян, 11 филиппинцев, а также один гражданин Грузии находились на борту танкера Front Altair в Оманском заливе во время взрыва. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, весь экипаж эвакуирован и в настоящее время находятся в безопасности. Как заявил директор компании, владеющей судном, Пэт Адамсон, рано говорить о том, что взрыв и пожар были результатом нападения.

Напомним, что на сегодня, 13 июня, на двух танкерах, следовавших по Оманском заливу, произошли взрывы. Один из танкеров затонул.

Отмечается, что иранские спасатели доставили на берег 44 моряка, которые находились на борту двух танкеров. По информации некоторых СМИ, танкеры могли взорваться из-за атаки неизвестных злоумышленников.

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