Трамп разместит в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Вашингтон и Варшава подписали декларацию об оборонном сотрудничестве, исходя из которой, США разместит на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующий документ был подписан 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Также, президенты пришли к соглашению по увеличению численности американских военных в Польше на 1 тысячу человек. На данный момент, на территории Польши располагается контингент из 4,5 тысяч американских военнослужащих, пишет РБК.

Еще одной договоренностью между странами стало создание на территории восточноевропейского государства пункта высадки с воздуха для обеспечения переброски сил как во время учений, так и в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что президент Польши рассказал, чем поляки отличаются от русских.