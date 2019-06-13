Президент Польши рассказал, чем отличаются поляки от русских

Он также прокомментировал взаимоотношения двух стран.

Мнение президента Польши Анджея Дуда стало известно сегодня, 13 июня. Он поделился им во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с Дональдом Трампом, передают РИА Новости.

Он уверен, что поляки намного смелее русских. Также народ Польши готов сражаться до конца, несмотря ни на что, в отличие от граждан России. Дуда сказал, что хотел бы дружбы между странами, потому что «Россия является огромным соседом».

В своем ответе глава Польши напомнил, что Россия неоднократно пыталась захватить территории его страны. Он также подчеркнул, что во время СССР Польша была оккупирована.

Дональд Трамп выразил надежду, что соседи будут дружить, а также заверил, что и сам хочет, чтобы США и Россия не были врагами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин надеется на восстановление отношений с Украиной через Зеленского.