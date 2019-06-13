Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной через Зеленского

Президент Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
Президент Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Российской Федерации считает, что отношения с Украиной наладятся, в любом случае.

Глава России заявил, что отношения между «братскими народами» просто не могут не прийти в норму, даже несмотря на то, что считают об этом правящие элиты.

На телеканале «Мир» Путин заявил, что мировые отношения с Украиной будут восстановлены «неизбежно». Также он заметил, что у экс-правящих элиты Украины «такая любовь к Западу» была только по причине того, что у них за границами их государства хранились огромные финансовые сбережения.

Путин выразил надежду на то, что новая власть на Украине будет свободна от каких-либо прозападных ограничений, и не станет прикрываться русофобскими настроениями, лишь бы только не решать собственных проблем внутри государства.

Отметим, что Президент России рассчитывает на энергичные действия новой правящей элиты Украины не только в улучшении отношений между нашими государствами, но и в вопросах внутренней политики.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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