Дональд Трамп: «Нам больше не нужны войны»

Дональд Трамп не позволил военным советникам втянуть США в очередную войну. Фото: Pixabay
Дональд Трамп не позволил военным советникам втянуть США в очередную войну. Фото: Pixabay

Президент США, заявивший вчера, что он отказался бомбить Иран из-за предполагаемой гибели 150 человек, уточнил в Twitter: удар не отменен, а всего лишь приостановлен. Однако заметно, что война сейчас Америке не нужна.

В четверг иранцы сбили американский беспилотник Global Hawk стоимостью $130 млн. На чьей территории был сбит аппарат, мнения конфликтующих стран разнятся: США утверждают, что разведывательный беспилотник не нарушал границ Ирана. Сперва Штаты вообще не хотели не хотели признавать потерю.

Как пишет The Wall Street Journal, Трам очень недоволен потерей 130 миллионов, но понимая, что на человеческие жертвы американские избиратели отреагируют еще большим недовольством, не решился нанести удар по Ирану, невзирая на уговоры его советников по национальной безопасности.

«Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно, — сказал Трамп источнику издания. — Нам больше не нужны войны».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп отменил удар по Ирану в последний момент.

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