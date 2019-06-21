Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

США вчера были готовы совершить точечные удары по трем иранским объектам, однако за 10 минут до старта операции американский президент ее отменил.

Дональд Трамп написал в Twitter, что его остановила информация о том, что в ходе военной операции погибнут примерно 150 человек.

Соединенные штаты в ответ на сбитый Ираном беспилотник собирались разбомбить радары и ракетные батареи Ирана, по данным американских СМИ. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не был согласен с решением Трампа, поскольку он считает, что в Тегеране давно пора сменить политический режим. В четверг вечером США ввели в отношении Ирана новый пакет односторонних санкций, содержание новых ограничений пока неизвестно, но Трамп заявил, что санкции «кусаются».

Кроме того, президент США подчеркнул, что не допустит появления в Иране ядерного оружия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что В Иране сбит американский беспилотник Global Hawk.