В Иране сбит американский беспилотник Global Hawk

Корпус стражей исламской революции заявил, что их военно-воздушные силы сбили разведывательный летательный аппарат на юге Ирана.

Заявление Корпуса было опубликовано сегодня утром, передает телеканал Press TV.

Беспилотник Global Hawk был сбит в прибрежной провинции Хормозган в районе Кухе Мубарак. Он нарушил воздушное пространство Ирана.

Представитель Центрального командования США сообщил Associated Press: «Не было никакого беспилотника над иранской территорией».

Global Hawk — самый большой в мире серийный беспилотный летательный аппарат (длина 13,3 м, размах крыльев около 35 м, взлетный вес около 15 т). Он может летать 30 часов подряд на высоте до 18 км.

Американо-иранские отношения в последнее время сильно испортились. Власти США ввели продолжают усиливать санкционное давление против Ирана. Иран в ответ признал Центральное командование ВС США террористической организацией, а сами Штаты «спонсором терроризма».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что иранцы пытаются сбежать в Финляндию через Петербург и Москву.