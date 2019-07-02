Рогич из “Селтика” может занять в “Зените” позицию Маркизио

Трансфер полузащитника может войти в десятку самых крупных сделок клуба Петербурга.

Руководство ФК “Зенит” Санкт-Петербурга хочет усилить состав футболистом Томом Рогичем, который сейчас играет за “Селтик”, клуб Глазго, Шотландия, сообщает Scottish Sun 2 июля. По информации издания клуб готов продать полузащитника за 15 млн фунтов — то есть около 16 млн евро.

Если “Зенит” устроит цена, то трансфер Рогича войдет в десятку самых крупных сделок для клуба Петербурга — лидерами в списке останутся Халк и Витсель за 40 млн евро. Клубу Петербурга нужен кто-то на окончательную замену Клаудио Маркизио: накануне стало известно, что “Зенит” планирует досрочно расторгнуть контракт с игроком. Маркизио предпочитал позицию центрального полузащитника — а это как раз зона Рогича.

Томас Рогич родом из Австралии, но имеет сербские корни. Сейчас футболисту 26 лет. Рогич играет за “Селтик” с 2013 года, провел за него 85 матчей и забил 20 голов. Включен в состав национальной сборной Австралии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Маркизио покинет клуб Петербурга.