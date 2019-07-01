Итальянский полузащитник Маркизио уходит из «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» достиг соглашения с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио о досрочном прекращении контракта.

33-летний спортсмен в апреле этого года перенес операцию на колене, которая требует реабилитации сроком до полугода.

Клаудио Маркизио начал играть за «Зенит» в сентябре прошлого года. За это время он провел 15 матчей и забил два мяча.

До «Зенита» Маркизио выступал за туринский «Ювентус». На международном уровне он представлял Италию на летних Олимпийских играх 2008 года, а также на чемпионатах мира по футболу 2010 и 2014 годов. Кроме того, Маркизио принимал участие в Евро-2012 , выиграв медаль за второе место, и в Кубке Конфедераций ФИФА 2013 года, где завоевал третье место.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер полузащитника из Колумбии.