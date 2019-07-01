«Зенит» согласовал трансфер полузащитника из Колумбии

Спортсмен Луис Диас Маруланда, который на данный момент ещё является полузащитником сборной Колумбии по футболу и «Атлетико Хуниор» в шаге от «Зенита».

Колумбиец в шаге от перехода в петербургский футбольный клуб «Зенит». Здесь ему была предложена заработная плата более 1,5 миллионов евро в год.

На данный момент известно, что сине-бело-голубые уже согласовали стоимость трансфера футболиста с колумбийским клубом, которая будет составлять 7 миллионов евро. Соглашение предусматривает некоторые бонусы, в том числе процент с будущей перепродажи.

Отмечается, что Луис Диас Маруланда получил от «Зенита» предложение на контракт на срок в 5 лет с зарплатой в 1,6 миллионов евро в год.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что футбольный клуб «Зенит» не будет покупать Маркса Акунью из-за слишком высокой стоимости.