«Зенит» не будет покупать Акунью

Футбольный клуб отказался от этой идеи из-за высокой стоимости игрока.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем рассказывают СМИ, со ссылкой на собственные источники. «Зенит» планировал купить Маркоса Акунью у «Спортинга», но сейчас передумал, так как клуб запроси за него слишком большую сумму. «Сине-бело-голубые» изначально готовы были заплатить 16 миллионов евро и еще четыре в качестве бонусов, но затем отказались от сделки. Возможно, Акунья после этого останется в португальской команде, если его не выкупит другой клуб – например, «Локомотив». Некоторые издания уверяют, что москвичи тоже имею виды на игрока.

Напоминаем, что Акунья в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах, в рамках которых смог забить один и гол и сделать девять голевых передач.

Ранеев Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» не собирается продавать Набиуллина, хотя его хотели бы приобрести сразу три футбольных клуба.