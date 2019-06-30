«Зенит» не собирается продавать Набиуллина

Его хотели бы приобрести сразу три футбольных клуба.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщают «Невские Новости», ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что руководство петербургского «Зенита» планирует оставить Эльмира Набиуллина, несмотря на то, что в нем заинтересованы другие команды. Есть мнение, что предстоящий сезон игрок проведет в аренде, но этот вопрос пока не решен. В СМИ говорится, что на Набиуллина имеют планы «Рубин», «Сочи» и «Ахмат».

Напоминаем, что футболист пришел играть за «сине-бело-голубых» полтора года назад. С ним заключили контракт на 4,5 миллиона евро. За время пребывания в команде он сыграл в 20 матчах, в рамках которых отдал две результативные передачи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» предлагает «Гамбургу» 12 млн евро за Дугласа Сантоса. Дуглас Сантос пришел в «Гамбург» в 2016 году. За сезон 2018/2019 он провел в составе команды 28 игр, стал автором одного гола и одной результативной передачи.