«Зенит» предлагает «Гамбургу» 12 млн евро за Дугласа Сантоса

Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов заплатить «Гамбургу» 12 млн евро за 25 –летнего Дугласа Сантоса, играющего на позиции левого защитника.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная цена бразильского футболиста составляет 10 миллионов евро. На игрока также претендовал ФК «Байер», но Сантос не принял предложение клуба, сообщает Bild.

Дуглас Сантос пришел в «Гамбург» в 2016 году. За сезон 2018/2019 он провел в составе команды 28 игр, стал автором одного гола и одной результативной передачи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полузащитник Колумбийской сборной и клуба «Атлетико Хуниор» Луис Диас согласовал условия пятилетнего контракта с ФК «Зенит». 22-летний футболист будет получать в петербургском клубе €1,5 млн в год.