Колумбиец Луис Диас будет получать в «Зените» €1,5 млн в год

Колумбиец Луис Фернандо Диас Маруланда будет 5 сезонов играть за "Зенит". Фото: vk.com

Колумбиец Луис Фернандо Диас Маруланда будет 5 сезонов играть за "Зенит". Фото: vk.com

Полузащитник Колумбийской сборной и клуба «Атлетико Хуниор» Луис Диас согласовал условия пятилетнего контракта с ФК «Зенит».

22-летний футболист будет получать в петербургском клубе €1,5 млн в год, сообщает португальская спортивная газета «А Бола».

По данным издания, португальский клуб «Порту» предлагал игроку вдвое меньше – €750 тыс. в год. Сумма трансфера составит €7 млн, официального его подтверждения пока нет.

В этом сезоне Луис Диас в 17 матчах забил два мяча.

Диас станет вторым колумбийцем в составе петербургского клуба. Его земляк Вильмар Барриос, полузащитник «Зенита», по итогам группового этапа Кубка Америки был признан лучшим распасовщиком с точностью передач 95,6%. Кубок Америки проходит в Бразилии, и Барриос участвует в нем в составе колумбийской сборной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит” победил “Црвена Звезду” с минимальным счетом.