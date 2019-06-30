Колумбиец Луис Диас будет получать в «Зените» €1,5 млн в год

Полузащитник Колумбийской сборной и клуба «Атлетико Хуниор» Луис Диас согласовал условия пятилетнего контракта с ФК «Зенит».
22-летний футболист будет получать в петербургском клубе €1,5 млн в год, сообщает португальская спортивная газета «А Бола».
По данным издания, португальский клуб «Порту» предлагал игроку вдвое меньше – €750 тыс. в год. Сумма трансфера составит €7 млн, официального его подтверждения пока нет.
В этом сезоне Луис Диас в 17 матчах забил два мяча.
Диас станет вторым колумбийцем в составе петербургского клуба. Его земляк Вильмар Барриос, полузащитник «Зенита», по итогам группового этапа Кубка Америки был признан лучшим распасовщиком с точностью передач 95,6%. Кубок Америки проходит в Бразилии, и Барриос участвует в нем в составе колумбийской сборной.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит” победил “Црвена Звезду” с минимальным счетом.