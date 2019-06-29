“Зенит” побеждает “Црвена Звезду” с минимальным счетом

6 июля
6 июля "Зенит" встретится с "Локомотивом". Фото: "Зенит"

Сердар Азмун поразил ворота чемпионов Сербии на 39-ой минуте.

“Зенит” побеждает “Црвена Звезда” на последнем матче тренировочных сборов в Австрии с минимальным счетом 1:0 29 июня. Автором единственного мяча стал Сердар Азмун, который поразил ворота соперника на 39-ой минуте.

Во втором тайме Сергей Семак поменял Дриусси на Шатова, а Дзюбу на Мостового. На 85-ой минуте Азмуна заменил Мусаев, а в самом конце матча на 89-ой минуте Прохин выбежал вместо Ригони. Андрей Лунев, который тоже мог отправиться на скамейку запасных, работал в поте лица весь матч: чемпионы Сербии постоянно наносили опасные удары.

Теперь команда Санкт-Петербурга отправляется домой, чтобы подготовиться ко встрече с “Локомотивом” — матч за Суперкубок России пройдет уже через неделю 6 июля.

Ранее Gazeta.SPb показала гол Сердара Азмуна.

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