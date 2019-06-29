“Зенит” повел в счете с “Црвена Звездой” после гола Азмуна

Это последний матч "Зенита" на сборах в Австрии. Фото: pixabay.com

Это последний матч "Зенита" на сборах в Австрии. Фото: pixabay.com

Чемпион Сербии создал несколько опасных моментов у ворот Андрея Лунева.

“Зенит” ведет в счете в матче с “Црвена Звездой” на тренировочных сборах в Австрии. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 после мяча Сердара Азмуна.

Команда “Црвена Звезда” является чемпионом Сербии и создала несколько опасных моментов у ворот Андрея Лунева.

Матч является товарищеским и последним для “Зенита” в Австрии — после него команда вернется в Петербург и начнет готовиться ко встрече с “Локомотивом” 6 июля.

Главный тренер Сергей Семак выпустил на поле наиболее сильный состав: с первых минут на поле появились Дриусси, Дзюба, Азмун и Ригони.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что предыдущий матч “Зенит” выиграл со счетом 3:0.