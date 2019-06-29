“Зенит” повел в счете с “Црвена Звездой” после гола Азмуна

Чемпион Сербии создал несколько опасных моментов у ворот Андрея Лунева.
“Зенит” ведет в счете в матче с “Црвена Звездой” на тренировочных сборах в Австрии. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 после мяча Сердара Азмуна.
Гол Азмуна! 👌#ЗенитЦрвенаЗвезда #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/aiZsp2chay
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) June 29, 2019
Команда “Црвена Звезда” является чемпионом Сербии и создала несколько опасных моментов у ворот Андрея Лунева.
Матч является товарищеским и последним для “Зенита” в Австрии — после него команда вернется в Петербург и начнет готовиться ко встрече с “Локомотивом” 6 июля.
Главный тренер Сергей Семак выпустил на поле наиболее сильный состав: с первых минут на поле появились Дриусси, Дзюба, Азмун и Ригони.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что предыдущий матч “Зенит” выиграл со счетом 3:0.