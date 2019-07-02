Наемный убийца стрелял возле поликлиники, жертву спасли

Наемный убийца, стрелявший возле поликлиники, арестован. Фото: pixabay.com 
Наемный убийца, стрелявший возле поликлиники, арестован. Фото: pixabay.com 

Заказчика неудавшегося убийства ищет Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу.

29 июня в Москве был задержан и посажен под арест мужчина 1981 года рождения, которому сейчас предъявлено обвинение в покушении на убийство по найму (ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи выяснили, что он подрядился убить недруга своего знакомого за 5 млн рублей.

Наемный убийца выбрал для преступления место возле поликлиники на улице Васенко, где он подкараулил жертву около 5 часов вечера 31 марта 2016 года. В 48-летнего потерпевшего было выпущено не менее восьми пуль, но он выжил, потому что своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас следователи выясняют местонахождение заказчика убийства, а также выясняют, не был ли кто-нибудь еще замешан в этом преступлении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчину посадят за убийство и покушение на троих в Ломоносове.

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Наемный убийца стрелял возле поликлиники, жертву спасли
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