Мужчину посадят за убийство и покушение на троих в Ломоносове

Атрашкевичу назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с ограничением свободы на 1,5 года. Фото: PIxabay

Атрашкевичу назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с ограничением свободы на 1,5 года. Фото: PIxabay

Городской суд Санкт-Петербурга признал Яна Атрашкевича виновным в совершении убийства и покушении на убийство.

В июне 2018 года, в г. Ломоносове произошел конфликт между сотрудниками бара «Мотор» и Атрашкевичем, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После выяснения отношений, подсудимый решил совершить убийство. Для этого он сел за руль автомобиля «ГАЗ», поехал в сторону людей, стоявших у входа в бар, ускорился и наехал на четверых мужчин. В результате столкновения, трое из пострадавших отделались телесными повреждениями, а вот четвертому мужчине повезло меньше. Его тело зацепилось за механизм автомобиля. Несмотря на это, Атрашкевич продолжил ехать, протащив пострадавшего не менее 900 м, пока очевидцы не помешали ему. В итоге мужчина скончался.

Суд вынес обвинительный приговор на основании вердикта присяжных заседателей. Атрашкевичу назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с ограничением свободы на 1,5 года. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

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