Петербуржцу вынесли приговор за угон школьного автобуса

Автобус стоит свыше 2,6 млн рублей. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева.
Автобус стоит свыше 2,6 млн рублей. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева.

Пьяный мужчина завел автобус на 6-ой Советской и бросил его уже на Народной.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине за угон школьного автобуса, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 21 июня. Подсудимый с удивительным именем Донат получил 1 год тюрьмы условно.

Следствие установило, что житель Санкт-Петербурга, будучи пьяным, заметил автобус, припаркованный у центра детского технического творчества, завел его и уехал на нем до перекрестка Народной и Дальневосточного — то есть увез его из Центрального района Петербурга в Невский. Автобус стоит свыше 2,6 млн рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и суд назначил ему условный срок с испытательным сроком на год, передают в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти мужчину, который сбил лося, задавала другая машина.

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