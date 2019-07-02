Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти

Сегодня в Вене страны — участники расширенного заседания нефтяного картеля одобрили с подачи России соглашение об ограничении нефтедобычи на 9 месяцев, а также подписали хартию о сотрудничестве. Единодушным голосованием сделка была продлена до апреля 2020 года с прежним размером квот для стран-участниц.

На закрытом заседании министры нефтедобывающих стран впервые обсудят бюджет ОПЕК и материальные взносы участников. Ранее у ОПЕК не было бюджета, и все встречи организовывались на деньги секретариата организации.

Хартия, в отличие от ограничивающей добычу сделки, была одобрена не всеми странами. Саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех ранее сообщал, что размер взносов в ОПЕК будет незначителен по сравнению с выгодами, которые страны получат от участие в альянсе. Размер взносов будет привязан к объемам добычи, поэтому самые большие платежи ожидают Россию и Саудовскую Аравию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что биржи пошли в рост на итогах саммита G20 и решении ОПЕК+