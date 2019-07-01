Биржи пошли в рост на итогах саммита G20 и решении ОПЕК+

Сегодня рублевый индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум и впервые в истории достиг 2800 пунктов.

Драйвером роста выступили итоги саммита G20 в японской Осаке, где американский президент Дональд Трамп договорился о торговом перемирии с председателем Китая Си Цзиньпином.

Также положительные новости принес форум ОПЕК+, который проходит в австрийской Вене. Участники расширенного состава организации стран-экспортеров собираются продлить ограничения на добычу на предстоящие 9 месяцев, сообщают источники в ближневосточных делегациях. На этой новости котировки нефти Brent прибавили 2,8%.

Мировые биржи пошли в рост, и оптимизма, по мнению экспертов, может хватить до достижения американским индексом S&P 500 уровня 3000 пунктов.

Сегодня на Мосбирже лидер роста «Газпром», его акции к 14:45 по Москве прибавили 5,8%.

Рубль укрепился и торгуется на Мосбирже сегодня в диапазоне 62,9-63,2 рубля за доллар.

На Лондонской бирже стоимость барреля нефти марки WTI превысила $60 впервые с 23 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Газпром» выплатит рекордный объем дивидендов за всю историю России