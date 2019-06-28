Газпром» выплатит рекордный объем дивидендов за всю историю России

Компания «Газпром» выплатит за 2018 год дивиденды на рекордную сумму в 383,2 млрд рублей. Более 190 млрд рублей от общей суммы выплат получит государство, заявил на годовом собрании «Газпрома» председатель правления компании Алексей Миллер.

Он отметил, что это самая большая сумма дивидендов за всю историю российского фондового рынка и максимальная среди всех компаний с государственным участием.

«По результатам 2018 года совет директоров предлагает выплатить рекордные дивиденды в размере 16,61 руб. на одну акцию. В рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом», —цитирует слова Миллера издание РБК.

Также, по словам главы «Газпрома», в компании будут продолжатся кадровые перестановки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что стал известен размер спонсорской помощи «Газпрома» «Зениту».