Известен размер спонсорской помощи «Газпрома» «Зениту»

Спонсорская поддержка футбольного клуба обошлась «Газпрому» в 30,6 млн евро за год.

Стало известно, сколько газовая корпорация тратит на сине-бело-голубых. Сумма финансов, вложенных в ФК «Зенит» перевалила за 30,6 миллионов евро в год.

Отметим, что соглашение между «Газпромом» и футбольным клубом было подписано почти год назад. Однако действовать спонсорский контракт начал только в начале 2019 года. Известно, что срок подписанного соглашения о финансовой поддержке истечет в 2023 году.

В этом году члены петербургской команды стали досрочными чемпионами Российской Федерации по футболу. А также обеспечили рекордную посещаемость своих матчей болельщиками на «Газпром Арене».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.