Известен размер спонсорской помощи «Газпрома» «Зениту»

Команда соберется в Петербурге 14 июня на медосмотр. Фото:
Команда соберется в Петербурге 14 июня на медосмотр. Фото: "Зенит"

Спонсорская поддержка футбольного клуба обошлась «Газпрому» в 30,6 млн евро за год.

Стало известно, сколько газовая корпорация тратит на сине-бело-голубых. Сумма финансов, вложенных в ФК «Зенит» перевалила за 30,6 миллионов евро в год.

Отметим, что соглашение между «Газпромом» и футбольным клубом было подписано почти год назад. Однако действовать спонсорский контракт начал только в начале 2019 года. Известно, что срок подписанного соглашения о финансовой поддержке истечет в 2023 году.

В этом году члены петербургской команды стали досрочными чемпионами Российской Федерации по футболу. А также обеспечили рекордную посещаемость своих матчей болельщиками на «Газпром Арене».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
газпром Газпром арена зенит миллер петербург стадион футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал вести новые пошлины, если Си Цзиньпин с ним не встретится
Известен размер спонсорской помощи «Газпрома» «Зениту»
В Петербурге открылись «Педагогические сезоны» в РГПУ имени Герцена
Река Карповка у Геслеровского моста поменяла цвет на рыжий
В Сочи стартовал 30-ый по счету фестиваль «Кинотавр»
«Горэлектротранс» ищет банк, который даст ему кредит на 1,95 млрд для ...
В Нью-Йорке вертолет жестко приземлился на крышу небоскреба. Есть жертвы
В Смольном утвердили новый порядок формирования бюджета