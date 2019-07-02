День Достоевского и речной карнавал ограничат движение

Управление Госавтоинспекции предупреждает об ограничениях на дорогах, связанных в проведением в Петербурге Дня Достоевского и речного карнавала.

С 10 вечера пятницы, 5 июля, до 8 вечера субботы будет закрыто движение транспорта по Кузнечному переулку на участке от Владимирской площади до улицы Марата, а также по улице Достоевского от Кузнечного переулка до дома №3. до д. 3 по ул. Достоевского будет прекращено. Кроме того, в эти часы будет запрещено там парковаться.

Речной карнавал повлияет на движение автотранспорта с 11 часов вечера пятницы, 5 июля, до 8 вечера понедельника, 8 июля. Проезд будет закрыт по набережным Мойки на участке от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста, перекрыты будут проезд вдоль Марсова поля и Царицынский проезд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Мойке 7 июля пройдет речной карнавал.