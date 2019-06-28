На Мойке 7 июля пройдет речной карнавал

7 июля в Петербурге состоится IV речной карнавал, он пройдет в рамках ежегодной Санкт-Петербургской Морской Ассамблеи.

Парад пышно украшенных судов пройдет в этот день по реке Мойке. На набережной зрителей будут развлекать актеры и музыканты. Все мероприятия будут для горожан бесплатными.

В этом году тема речного карнавала — «Год театра». Команды 18 районных администраций примут участие в праздничном шествии судов и представят зрителям театрализованное действие. Жюри надлежит оценить команды и выбрать победителя.

В рамках Морской Ассамблеи в этом году пройдут такие мероприятия, как Морской фестиваль, Балтийская яхтенная неделя, различные водные шоу, фейерверки, экскурсии, парусные регаты и концерты мировых звезд на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова. Кроме этого, запланирована деловая программа для профессионалов морской и речной отрасли.

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