В Ленобласти пройдет ежегодный татаро-башкирский праздник «Сабантуй-2019»

29 июня в 12.00 в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области откроется ежегодный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй-2019» Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.‬

Сабантуй — один из самых массовых праздников в Ленинградской области, ежегодно на нем собирается около 100 тысяч человек, гостей приезжают поздравить официальные делегации республик Татарстан и Башкортостан.

Весь день на площадке праздника выступают профессиональные и самодеятельные творческие коллективы; проводится турнир по национальной борьбе на поясах «Курэш» за звание абсолютного батыра Сабантуя, а для всех желающих – народные игры (подъем на столб, битье горшков с завязанными глазами, перетягивание каната, аттракцион «достань монету из кефира», бег в мешках и другие), выступают канатоходцы.

Гости праздника с удовольствием посещают татарскую и башкирскую этнофольклорные деревни, ярмарку национальных ремесел и конечно, могут отведать настоящего плова, шашлыков, которые здесь готовят больше десятка поваров, приобрести чак-чак, колбасу из конины, и многие другие татарские и башкирские угощения.