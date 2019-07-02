В этом году в Петербурге благоустроят 500 дворов

Беглов потребовал устранять недостатки как можно быстрее. Фото: Официальный аккаунт ВКонтакте
Беглов потребовал устранять недостатки как можно быстрее. Фото: Официальный аккаунт ВКонтакте

Более чем 500 дворов будет благоустроено в Петербурге в 2019 году, рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов и попросил горожан писать ему ВКонтакте, если они заметят, что работы ведутся недобросовестно.

Беглов в эфире «Радио России» рассказал, что дворы приведут в порядок в рамках программы комплексного благоустройства. Оно будет включать не только ремонт дорог, но и работы по восстановлению газонов, обустройству зон отдыха и комплексному озеленению. И.о. градоночальника обратил внимание на недостаток уличного освещения и пообещал, что в этом году энергосберегающие лампы установят на 23 улицах города, в 11 парках и скверах и на 420 детских и спортивных площадках.

Кроме того, Александр Беглов объявил о конкурсе на лучший двор Петербурга, который призван поддержать инициативных жителей. В каждом районе планируется выбрать минимум трех призеров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что секретариат Беглова взял на контроль незаконные работы на Наличной

беглов двор план благоустройства
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Загорать можно на 24 пляжах, купаться нельзя нигде
Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения курса реабилитации
На «Коле» авария унесла жизни двух людей, еще двое в тяжелом состоянии
В этом году в Петербурге благоустроят 500 дворов
Во Фрунзенском районе случилось очередное ДТП с велосипедистом
Озеро Сиркиярви оцепили из-за разлива химического вещества
Путин срочно встретится с министром обороны
На Бестужевской прорвало трубу