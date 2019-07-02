В этом году в Петербурге благоустроят 500 дворов

Более чем 500 дворов будет благоустроено в Петербурге в 2019 году, рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов и попросил горожан писать ему ВКонтакте, если они заметят, что работы ведутся недобросовестно.

Беглов в эфире «Радио России» рассказал, что дворы приведут в порядок в рамках программы комплексного благоустройства. Оно будет включать не только ремонт дорог, но и работы по восстановлению газонов, обустройству зон отдыха и комплексному озеленению. И.о. градоночальника обратил внимание на недостаток уличного освещения и пообещал, что в этом году энергосберегающие лампы установят на 23 улицах города, в 11 парках и скверах и на 420 детских и спортивных площадках.

Кроме того, Александр Беглов объявил о конкурсе на лучший двор Петербурга, который призван поддержать инициативных жителей. В каждом районе планируется выбрать минимум трех призеров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что секретариат Беглова взял на контроль незаконные работы на Наличной