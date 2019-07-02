Секретариат Беглова взял на контроль незаконные работы на Наличной

Для создания парковки даже привезли новый бордюрный камень. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov
Для создания парковки даже привезли новый бордюрный камень. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Прокладка водопровода у ТРК могла закончиться созданием парковки для автомобилей.

Жители Васильевского острова обеспокоены дорожными работами на Наличной улице Петербурга. Газон на месте прокладки водопровода могли заменить на асфальт.

Возле ТРК на Наличной, дом 44 оградили территорию для укладки водопровода. При этом рабочие урезали часть газона. Активисты дозвонились до ответственных за ремонт, где им сообщили, что на месте газона может быть уложен асфальт. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители испугались возможной парковки для грузовых автомобилей на этом участке.

Активисты обратились в надзорные органы Петербурга, о чем сообщили в группе “Живем на Васильевском” 1 июля и теперь ждут ответа из ГАТИ. Администрация МО “Декабристов” ничего не знала о идущих работах.

Местные жители написали в секретариат врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Там проверили заявление и признали, что идущие работы не соответствуют заявленным — то есть прокладке водопровода. Сейчас в отношении производителя работ возбуждены административные дела. В секретариате Беглова взяли на контроль ситуацию по указанному адресу, передают активисты в социальной сети.

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