Дорожные работы на Наличной вызвали протест жителей

В кармане строят что-то похожее на парковку для грузовых автомобилей.

Дорожные работы начались в “кармане” Наличной улицы Санкт-Петербурга. Проезд решили расширить, но жители Васильевского острова высказывают свое недовольство, который выразили в группе “Живем на Васильевском” в социальной сети 1 июля.

Жители предполагают, что работы заказал владелец нового ТРК, который расположен поблизости. Им кажется, что в кармане хотят создать парковочную зону для грузовых и легковых автомобилей — для этой цели уже урезали газон.

При этом жители Наличной не протестуют против самого ТРК, но переживают, что через карман начнут массово ездить фуры и легковые машины — а это шум, загрязнение воздуха и потенциальные ДТП. Активисты просят закрыть боковой проезд для въезда на территорию комплекса. Сейчас они обратились в надзорные органы, чтобы проверить законность работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что две полосы КАД Петербурга откроют 5 июля.