Две полосы на КАД откроют 5 июля

Схема ограничений на КАД. Изображение: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Схема ограничений на КАД. Изображение: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На данный момент с 30 июня перекрыты две полосы движения по внутреннему кольцу петербургской КАД.

Речь идет об участках дороги от пересечения с проспектом Энгельса до развязки с проспектом Культуры. О временном ограничении движения на указанных участках предупреждал ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Однако дорожное движение восстановится уже 5 июля. На данный момент там проводятся работы, направленные на устранение колейности. При этом, на оставшейся открытой полосе скорость движения ограничена до 50 километров в час.

На КАД размещены временные дорожные знаки, волоналивные барьеры и сигнальная система освещения. Подрядчиком производимых работ является ООО «Техносфера Инжиниринг».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с заботой о петербуржцах депутаты предложили создать водоемы пригодные для купания.

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