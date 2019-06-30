С заботой о петербуржцах депутаты предложили создать водоемы пригодные для купания

Каким образом народные избранники предлагают сделать водоемы пригодными для купания - не сообщается. Фото: https://pixabay.com
Каким образом народные избранники предлагают сделать водоемы пригодными для купания - не сообщается. Фото: https://pixabay.com

Ранее в Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что на сегодняшний день ни в одном из водоемов нельзя купаться.

Нарушение требований Роспотребнадзора, а также их предупреждений могут привести к тому, что каждый желающий искупаться в пригородных водах Петербурга может оказаться на больничной койке с острым кишечным заболеванием.

Депутаты Петербурга решили выступить с инициативой и предложили обеспечить на четырех водоемах в городской черте условия для безопасного купания в связи с тем, что сейчас купаться просто негде.

Петербуржцы несмотря на запрет все равно купаются и приводят купаться своих детей. Это, считают парламентарии, может привести к массовым заболеваниям.

Каким образом народные избранники предлагают сделать водоемы пригодными для купания — не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы безопасные для отдыха водоемы и пляжи в Ленобласти.

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